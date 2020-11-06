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Kocaman, Uzunbey Mezarlığını ziyaret etti

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.11.2020 12:20 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman, kısa sürede tamamlanan Uzunbey Mezarlığı’nın çevre düzenlemelerini yerinde inceledi.Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman’ın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri tarafından Uzunbey Mezarlığı’nda başlatılan çevre düzenlemeleri kısa sürede tamamlandı.

Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman, kısa sürede tamamlanan Uzunbey Mezarlığı’nın çevre düzenlemelerini yerinde inceledi.
Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman’ın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri tarafından Uzunbey Mezarlığı’nda başlatılan çevre düzenlemeleri kısa sürede tamamlandı. Başkan Kocaman, kovid-19 önlemlerini titizlikle uygulanmasını da yakından takip ediyor.
Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 22 dönüm alan üzerine kurulu Uzunbey Mezarlığı’nda çevre düzenlemelerinin yanı sıra toprak tesviye ve serimi, mezar topraklarının düzeltilmesi, mezar taşlarının boyama ve tamiri, eski mezar tahtalarının yenilenmesi, mezarlıkta bulunan kurumuş bitki ve ağaçların budama ve bakımlarını da tamamladı.
Uzunbey Mezarlığı’nda tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, “Uzunbey mezarlığımızdaki bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarımızda Allah’ın izniyle bitti. Hemşehrilerimize doğumdan, vefatına kadar yedi gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Ekiplerimiz tarafından Uzunbey Mezarlığı modern görünüme kavuştu. Kabristanlıklarımızı önemsiyoruz” dedi.

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