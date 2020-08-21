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Kocaman, vatandaşlarla bir araya geldi

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.08.2020 10:19 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yurt genelinde artan vakalar üzerine Zabıta Müdürlüğünün yaptığı esnaf denetimlerini yakından takip etti.Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, artan korona virüs vakaları ile ilgili ve muhabbet etmek için vatandaşlarla bir araya geldi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yurt genelinde artan vakalar üzerine Zabıta Müdürlüğünün yaptığı esnaf denetimlerini yakından takip etti.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, artan korona virüs vakaları ile ilgili ve muhabbet etmek için vatandaşlarla bir araya geldi. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunan Kocaman, 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili alınan yeni kısıtlama kararını da hatırlattı. Vatandaşlara pandemiye dair bilgiler veren Başkan Kocaman, “Tedbirlere sıkı sıkıya uymamızın hayati önem taşıdığı bir dönemden geçiyoruz. Dün itibariyle Kocaeli Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulumuz, 65 yaş ve üzeri risk grubundaki hemşehrilerimizde, artan vakalar üzerine yeni kısıtlama kararlarını ilan etti. Büyüklerimizin saat 10.00 ve 20.00 aralığındaki zaman dilimi dışında sokağa çıkması ve pazarlarla, AVM’lere gitmesi kısıtlandı. Kurallara sıkı sıkıya uyduğumuz müddetçe, mücadelemiz en az kayıpla sonuçlanacaktır. Ailemizden, sevdiklerimizden birini kaybetmeden önce durumun ciddiyetine varmalıyız” dedi.
Maske ve mesafe kurallarına mutlak suretle uymanın önemini vurgulayan Kocaman, “Aylardır tüm dünya ve ülkemizde süren Covid-19 salgını esnaf ve vatandaşlarımızın düzenini değiştirdi. Azim ve kararlılıkla başladığımız virüsle mücadelemizde ülkece daha dikkatli olmamızın zamanıdır. Esnaf ve hemşehrilerimizin de bilinçli olduklarını görmek çok güzel. Eksik olmasınlar bizim için de iyi dilek ve hayır duaları hiç eksik olmuyor. Bu güveni boşa çıkarmamak için biz de tüm enerjimizle, ilgili kurumlarımızla koordineli olarak gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

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