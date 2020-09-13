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Kocaman yeni kent meydanında incelemelerde bulundu

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.09.2020 13:16 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından yapımına hızla devam edilen Kartepe Kent Meydanında çalışmaları yerinde inceledi.Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi, işbirliğinde Kartepe Kent Meydanı çalışmaları hızla devam ediyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından yapımına hızla devam edilen Kartepe Kent Meydanında çalışmaları yerinde inceledi.
Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi, işbirliğinde Kartepe Kent Meydanı çalışmaları hızla devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman projenin hızla tamamlanması için ekipler tarafından yapılan çalışmaları
yakından takip ederek yetkililerden bilgi alıyor. 30 bin metrekare olarak planlanan kent meydanı alanında her biri 109 metrekare olmak üzere 3 adet kafeterya 2 adet animasyonlu süs havuzu bulunacak. Meydan amfiler
çeşitli ağaç ve bitki görselleri arasına kurulacak oturma bankları ile renklendirilecek. Meydanda toplam ibadet alanı 2 bin 265 metrekare olan cami yapımı hızla devam ediyor. Cami içerisinde çok amaçlı salon kütüphane 10
adet derslik de yer alacak.
Meydanın mimari yapısını destekleyen dekoratif aydınlatma elemanları ile aydınlatma yapılacak. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile ilçemize yakışır Kent Meydanımız hızla devam ediyor. arkadaşlar canla başla çalışıyorlar. Emeklerine sağlık. Kent meydanları şehrin, ilçenin ruhuna, kimliğini yansıtan mekanlardır. Huzurlu, güvenli ve hareketli bir yaşam alanı olacak. En kısa sürede Kent Meydanı’nı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İlçemizin her noktasından buraya ulaşım sağlanacaktır. Sosyal donatılarla 30 bin metrekare alanda yeni bir yaşam alanı oluşturacağız” dedi.

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