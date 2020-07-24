Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme

İlçede devam eden üst yapı yatırımlarına devam eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Anka Caddesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Dumlupınar Mahallesi Anka Caddesi’nde tamamlanan asfalt seriminin ardından kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan bilgi aldı. Dumlupınar Mahallesi Anka Caddesi’nde asfalt serim çalışması sonrasında 225 metrelik kısmında yaya kaldırımı tamamlanarak Kartepelilerin hizmetine sunuldu. Başkan Kocaman, Anka Caddesi’nde yapılan çalışmaları incelerken, hemşehrilerinin istek ve taleplerini dinledi.

Çalışmaları değerlendiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Anka Caddemizde asfalt serimi sonrasında hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak üzere kaldırım çalışmasını da tamamlayarak hizmete sunduk. Tüm belediye ekiplerimiz olarak, üst yapıdaki eksiklerimizin tamamlanması için hızımızı arttırdık. Hemşehrilerimiz yazın tozdan, kışın çamurdan kurtaracağız” dedi.



