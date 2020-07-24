YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme

Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.07.2020 16:31 | Son Güncelleme

İlçede devam eden üst yapı yatırımlarına devam eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Anka Caddesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Dumlupınar Mahallesi Anka Caddesi’nde tamamlanan asfalt seriminin ardından kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan bilgi aldı.

Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme

İlçede devam eden üst yapı yatırımlarına devam eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Anka Caddesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Dumlupınar Mahallesi Anka Caddesi’nde tamamlanan asfalt seriminin ardından kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan bilgi aldı. Dumlupınar Mahallesi Anka Caddesi’nde asfalt serim çalışması sonrasında 225 metrelik kısmında yaya kaldırımı tamamlanarak Kartepelilerin hizmetine sunuldu. Başkan Kocaman, Anka Caddesi’nde yapılan çalışmaları incelerken, hemşehrilerinin istek ve taleplerini dinledi.
Çalışmaları değerlendiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Anka Caddemizde asfalt serimi sonrasında hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak üzere kaldırım çalışmasını da tamamlayarak hizmete sunduk. Tüm belediye ekiplerimiz olarak, üst yapıdaki eksiklerimizin tamamlanması için hızımızı arttırdık. Hemşehrilerimiz yazın tozdan, kışın çamurdan kurtaracağız” dedi.

Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Deprem yaklaşıyor Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Deprem yaklaşıyor
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:55
Sabah
05:43
Öğle
13:12
İkindi
17:08
Akşam
20:31
Yatsı
22:11

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

60 Evler Merkez Eczanesi
Derince
Gebeş Eczanesi
Kandira
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Osmangazi Eczanesi
Darica
Merkez Eczanesi
Basiskele
Pelin Eczanesi
Golcuk
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kocaeli'de midibüsün altında kalan çocuk öldü

Kocaeli'de midibüsün altında kalan çocuk öldü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi

Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.