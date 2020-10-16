Kocaman’dan Büyükşehir meclis üyelerine Eşme Ayvası

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı sonrasında meclis üyelerine Eşme Ayvası ikram etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı sonrasında meclis üyelerine hasadına başlanılan Eşme Ayvası’nı dağıttı. SEKA Park içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılan meclis toplantısı sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak başta olmak üzere belediye başkanları, meclis üyeleri ve gazetecilere Eşme Ayvası ikram etti.

Eşme Ayvası’nın önemine dikkat çeken Başkan Kocaman, “Kartepemiz’in en önemli tarımsal ürünlerinden olan Eşme Ayvası’nı bugün büyükşehir belediyesi meclis üyelerimize ikram ettik. Kartepemiz turizmin yanı sıra tarım ürünlerinde de bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Eşme ayvasına olan ilginin her geçen gün artması bizleri sevindirmektedir. 11 ülkeye ihraç edilen Eşme ayvamızın üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

