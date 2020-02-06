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Kocaman’dan yeni turizm hamlesi

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.02.2020 13:05 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Turizm Derneği, 13-16 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan “Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey2020” fuarına katılacak.Geçtiğimiz yıl “İçindeki Maceraperesti Ortaya Çıkar” sloganıyla 19 ülkeden 13 bin 708 ziyaretçi ağırlayan ’Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey’ bu yıl da 13-16 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Turizm Derneği, 13-16 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan “Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey2020” fuarına katılacak.
Geçtiğimiz yıl “İçindeki Maceraperesti Ortaya Çıkar” sloganıyla 19 ülkeden 13 bin 708 ziyaretçi ağırlayan ’Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey’ bu yıl da 13-16 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Off-road araçlarından kamp malzemelerine, dalış ekipmanlarından dağcılığa kadar outdoor dünyasına dair her şeyin bulunduğu fuar, bu yılda maceraseverlerin buluşma noktası olacak. Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kartepe Turizm Derneği işbirliğinde fuarda stant açılarak Kartepe turizmi hakkında 4 gün boyunca ziyaretçilere bilgi verilecek. Fuara katılacak olan heyet katılımcılara da Kartepe’de yapılan kar ve su kayağı, off -road, jeep safari, trekking, enduro, atv safari, motocros, oryantring, olta balıkçılığı, yamaç paraşütü, dağ bisikleti, tırmanma ralli yarışları, kampçılık (dağcılık), kros (atletizm), paintball, fotoğraf safari, izcilik, zepline spor dalları hakkında bilgi verilecek.
Öte yandan misafirlere eşme ayva Cezeryesi ikram edilecek. Turizm tesislerinin broşürleri dağıtılırken de acenteler ile görüşmeler yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Yerel ve temel hizmetlerimizin aksatmadan yerine getirirken, Kartepemizin özellikle turizm ivmesinin arttırılmasına yönelik çalışmalara da yoğunlaşarak, bu alanları da yakından takip ediyoruz. Kartepemiz için neredeyse bir doğa sporları cenneti diyebiliriz. Bundan daha fazla turistin haberdar olması lazım. Bu ve bunun gibi fuarlar da spesifik turist kitlesiyle, turizm lokasyonlarını en iyi şekilde buluşturan, bütünleştiren mecralardır” dedi.

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