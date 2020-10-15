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Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan; "Gereken yapılacak"

AYDIN HABERLERİ  | 15.10.2020 10:54 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Şenköy Mahallesi’ndeki bir evde çıkan yangın sonrası aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, "gereken yapılacak" dedi.Aydın’ın Koçarlı ilçesi Şenköy Mahallesi’ndeki Aydın Kuşlu’ya ait bir evde dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Şenköy Mahallesi’ndeki bir evde çıkan yangın sonrası aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, "gereken yapılacak" dedi.
Aydın’ın Koçarlı ilçesi Şenköy Mahallesi’ndeki Aydın Kuşlu’ya ait bir evde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangının ardından Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kuşlu ailesine ziyarette bulunarak ’yanınızdayız’ mesajı verdi. Belediye ekipleri ve aile ile evde hasar tespiti için incelemelerde bulunan Başkan Kaplan, "Ekiplerimiz, hasarın giderilmesi için gereken çalışmalara başlayacak. Ailemize geçmiş olsun. Bu tür üzücü durumların yaşanmamasını diliyoruz" dedi.

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