Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan’dan ’evde kal’ çağrısı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, artan Korona virüs vakaları dolayısıyla vatandaşları uyararak ’evde kal’ çağrısı yaptı.

Ülkemizde 13 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs etkisini arttırmaya devam ediyor. Aydın’ın Koçarlı ilçesinin de riskli bölgeler arasında yer aldığını ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "İlçemizde görülen Korona virüs vakaları son zamanlarda üzücü ve tedirgin boyutlara ulaşmıştır. Bu süreçte malesef ilçemiz de riskli bölgeler arasında yer almaktadır. Önce kendimiz ve sonra sevdiklerimizin için ilk tedbir olarak evde kalmamız büyük önem arz etmektedir. Sağlık ekiplerimiz gece gündüz fedakarca mücadele etmektedir. Ancak, sağlık camiamızın tek başına bu mücadelede başarılı olması mümkün değildir. Tüm vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstererek kendini en üst düzeyde korumaya alması kaçınılmaz bir gerçektir. Bu mücadelede vatandaşlarımızın desteğine ihtiyaç duymaktayız. Bu sebeple; vatandaşlarımızın ziyaretler konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir. Özellikle ev içinde kalabalık şekilde toplanılmaması, taziye, kutlama, hasta ziyareti ve benzeri gidilmemesi hususunda büyük hassasiyet gösterilmelidir. Hep birlikte mücadele ederek içinde bulunduğumuz süreci inşallah atlatacağız. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Vatandaşlarımız da sağlık için, hepimiz için evde kalıp kendilerini izole etsinler" dedi.

Başkan Kaplan son söz olarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatarak Korona virüse karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.



