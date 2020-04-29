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Koçarlı Belediyesi Aş Evine anlamlı destek

AYDIN HABERLERİ  | 29.04.2020 16:08 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın önem verdiği projelerinden biri olan ve Ramazan ayının başlaması ile hizmete başlayan, Koçarlı Belediyesi Aş evine ilk destek Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden (EKKK) geldi.Kooperatif tarafından bağışlanan gıda malzemeleri pişirildikten sonra, Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve Kooperatif Başkanı İlker Aşkın tarafından paketlendi.Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik.Konu ile ilgili açıklama yapan Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İlker Aşkın “ Başkanımızı bu anlamlı projeleri için kutluyoruz.

Koçarlı Belediyesi Aş Evine anlamlı destek

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın önem verdiği projelerinden biri olan ve Ramazan ayının başlaması ile hizmete başlayan, Koçarlı Belediyesi Aş evine ilk destek Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden (EKKK) geldi.
Kooperatif tarafından bağışlanan gıda malzemeleri pişirildikten sonra, Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve Kooperatif Başkanı İlker Aşkın tarafından paketlendi.
Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik.
Konu ile ilgili açıklama yapan Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İlker Aşkın “ Başkanımızı bu anlamlı projeleri için kutluyoruz. Bu hizmette bizimde tuzumuz olsun istedik. Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayıdır. Paylaşmanın anlam ve önem kazandığı bir aydır” dedi.

Kurulan Aş evi ile ilk Etapta 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlara hizmet verdiklerini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Bu hizmet yılın 12 ayı devam edecek, biz görevde olduğumuz sürece, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın daima yanında olacağız. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ve Başkan İlker Aşkın’a teşekkür ediyorum” dedi.

Koçarlı Belediyesi Aş Evine anlamlı destek

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