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  4. Koçarlı Belediyesi dezenfekte çalışmasını sürdürüyor

Koçarlı Belediyesi dezenfekte çalışmasını sürdürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 17.03.2020 13:49 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediyesi tarafından korona virüse karşı önlem amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandıkları ortak alanlar başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, camiler, parklar ve toplu taşıma araçları Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın kontrolünde ilaçlandı.Dünya genelinde 5 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmaları titizlikle inceleyen Belediye Başkanı Kaplan, "Tüm vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyorum, lütfen ama lütfen mecbur kalmadıkça evinizden çıkmayın.

Koçarlı Belediyesi tarafından korona virüse karşı önlem amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandıkları ortak alanlar başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, camiler, parklar ve toplu taşıma araçları Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın kontrolünde ilaçlandı.
Dünya genelinde 5 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmaları titizlikle inceleyen Belediye Başkanı Kaplan, "Tüm vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyorum, lütfen ama lütfen mecbur kalmadıkça evinizden çıkmayın. Bu salgın illetinden kurtulmamız ve en az zararla atlatmamız için gerekli tedbirleri titizlikle uygulamak çok önemli. Bunun için öncelikle kendimizi korumamız gerekiyor. Umarım bu süreci en kısa sürede atlatırız" dedi.

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