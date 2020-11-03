Koçarlı Belediyesi yeni hizmet ve emniyet binası yapım ihalesi gerçekleştirildi

Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası ve İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi ihalesi gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 11 milyon 559 bin 228 TL olarak belirlenen ihaleyi alacak firmanın yasal sürenin tamamlanması ile açıklanması ve ardından hizmet binasına ilk kazmanın vurulması bekleniyor.

Koçarlı ilçesi, Gündoğan Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait binada faaliyet gösteren Koçarlı Belediyesi, Orta Mahalle’de yer alan eski belediye hizmet binasını, yerine daha modern belediye hizmet binası ve emniyet hizmet binası yapmak için yıktı. Yapım maliyetinin tamamını, İçişleri Bakanlığı’nın karşılayacağı kompleks yapının ihalesini, Koçarlı Belediyesi gerçekleştirdi. Koçarlı’da ilçeye yapılacak belediye hizmet binası için ihale sürecinde sona gelindi. Yapım işini almak isteyen Kanun İnşaat Petrol Otomotiv 10 milyon 944 bin 444 TL, Akçakaya İnşaat 14 milyon TL , Peker Grup 8 milyon 300 bin TL, Bandırma Doğan Yapı Malzemeleri isimli firma ise 10 milyon 883 bin TL teklif ile ihaleye katılım sağladı. Belediyenin sosyal medya hesabından canlı yayınlanan ihaleyi kesin olarak kazanan firma ihale komisyonu incelemesinden sonra açıklanacak ve daha sonra yapılacak temel atma töreni ile hizmet binasına ilk kazma vurulacak.

“Koçarlı halkına hayırlı olsun”

İlçeye önemli bir hizmet kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Koçarlımıza hizmet adına çıktığımız bu yolda önem verdiğimiz projelerimizden birinin AK Partimizin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümüne denk gelmesi bizim için ayrı bir önem ifade ediyor. Bu vesileyle İktidarımızın 18’inci yılını kutluyorum. Hizmette daha ikinci yılı doldurmadan önemli bir ihaleye imza atmış olduğum için mutluyum. Gerçekleştirdiğimiz ihale içinde Koçarlı Belediye hizmet binası, Koçarlı yeni emniyet binası, belediye misafirhanesi, yaşlı merkezi, kadın merkezi, gençlik merkezi ve halk kütüphanesi bulunuyor. Koçarlı halkının beklentilerine cevap verecek kabiliyette bir binanın ihalesini gerçekleştirmiş olmanın mutluğunu ve gururunu yaşıyorum. İnşallah bu ihale yakın zamanda Koçarlı halkının hizmetine sunulur” dedi.

“Büyükşehir Belediye Başkanını da davet edeceğim”

Yasal süreçlerden sonra temel atılacağını ve temel atmak için Aydın Valisi, milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanında Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu da davet edeceğini belirten Başkan Kaplan, “Koçarlı’dan, merkezden uzaklaştırmış olan belediye hizmet binası ve ASKİ veznelerinde bu alan içerisinde yaparak halkımıza daha canlı, güçlü ve beklentileri doğrultusunda bir hizmet binası vereceğimi şimdiden umut ediyorum. Koçarlı halkına hayırlı uğurlu olsun. Daha ikinci yılı doldurmadan önemli bir ihaleye imza attığımız için Koçarlı halkı adına mutluyum, sevinçliyim. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni ihalelerle Koçarlı halkına müjdelerle yolumuza gideceğiz” ifadelerini kullandı.

