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Koçarlı Belediyesine 160 çöp konteyneri hibe edildi

AYDIN HABERLERİ  | 31.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Koçarlı Belediyesine 160 adet yeni çöp konteyneri hibe edildi.Yapılan hibe dolayısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teşekkür eden Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Belediyemize hibe edilen 160 adet çöp konteynerleri tarafımızdan teslim alındı.İhtiyaç duyulan bölgelere ve çeşitli nedenlerle yıpranmış olan çöp konteynerlerinin yerine yenilerini yerleştireceğiz.Daha temiz, daha sağlıklı bir ortam için çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Koçarlı Belediyesine 160 çöp konteyneri hibe edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Koçarlı Belediyesine 160 adet yeni çöp konteyneri hibe edildi.
Yapılan hibe dolayısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teşekkür eden Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Belediyemize hibe edilen 160 adet çöp konteynerleri tarafımızdan teslim alındı.İhtiyaç duyulan bölgelere ve çeşitli nedenlerle yıpranmış olan çöp konteynerlerinin yerine yenilerini yerleştireceğiz.Daha temiz, daha sağlıklı bir ortam için çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

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