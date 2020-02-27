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Koçarlı Belediyespor’dan bir galibiyet daha

AYDIN HABERLERİ  | 27.02.2020 14:09 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediyespor Atıcılık Takımı, Aydın Atıcılık Turnuvasında başarıyı yakaladı.23 Şubat tarihinde gerçekleşen turnuvada Aydın Trap il birincilik kupasını kazanan takım başarılarını Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile paylaştı.Kazandıkları kupa ile Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ı makamında ziyaret eden Kulüp Başkanı Yalçın Altındiş, Yönetim kurulu ve Sporcular Rıza Günaydın, Mehmet Tuncel ve Levent Sarıtunç Kaplan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek ‘başarıya devam’ sözü verdiler.Koçarlı’nın sporcu konusunda şanslı ve başarılı olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “İlçe olarak çok başarılı sporculara sahip olmanın gururu içerisindeyiz.

Koçarlı Belediyespor’dan bir galibiyet daha

Koçarlı Belediyespor Atıcılık Takımı, Aydın Atıcılık Turnuvasında başarıyı yakaladı.
23 Şubat tarihinde gerçekleşen turnuvada Aydın Trap il birincilik kupasını kazanan takım başarılarını Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile paylaştı.
Kazandıkları kupa ile Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ı makamında ziyaret eden Kulüp Başkanı Yalçın Altındiş, Yönetim kurulu ve Sporcular Rıza Günaydın, Mehmet Tuncel ve Levent Sarıtunç Kaplan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek ‘başarıya devam’ sözü verdiler.
Koçarlı’nın sporcu konusunda şanslı ve başarılı olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “İlçe olarak çok başarılı sporculara sahip olmanın gururu içerisindeyiz. Koçarlı’mızın adını spor müsabakalarında başarıya taşıyan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durmasında spor çok büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımız ve gençlerimizin tüm enerjilerini ve kabiliyetlerini istedikleri spor dallarına yöneltmeleri için Belediye Başkanı olarak elimden ne gelirse yapıyor ve destekliyorum” dedi.

Koçarlı Belediyespor’dan bir galibiyet daha

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Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Mustafa Gebenc Eczanesi
Nazilli
Onur Eczanesi
Nazilli
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