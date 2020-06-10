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Koçarlı Büyükdere’de yatak temizliğine başlandı

AYDIN HABERLERİ  | 10.06.2020 11:38 | Son Güncelleme

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Büyükdere Mahallesi Büyükdere deresinde DSİ 21.

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Büyükdere Mahallesi Büyükdere deresinde DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yatak temizliğine başlandı.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan geçtiğimiz haftalarda DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter bir araya gelerek ilçede bir takım incelemelerde bulunmuştu. İlçe için yapılması planlanan çalışmalar içerisinde özellikle Büyükdere Mahallesi’nde bulunan Büyükdere deresinde acilen yatak temizliği yapılmasının önem arz ettiğini belirten Kaplan, sosyal medya hesabından çalışmaların yakında başlayacağını duyurmuştu.
“Büyükdere deresinde çalışmalar başladı”
Koçarlı İlçesi için 21. DSİ Bölge Müdürlüğü Aydın 211. Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar bugün Büyükdere deresi ile başladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan “İlçemiz Büyükdere Mahallesi’nde bulunan Büyükdere’de kötü koku ve görsel kirlilik sebebiyle rahatsızlık veriyordu. Vatandaşlarımıza bu sorunun çözümü için söz vermiştik. Geçtiğimiz haftalarda DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter ile bir araya geldik kendilerine taleplerimizi ilettik ve yerinde incelemelerde bulunduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Taleplerimizi dikkatle dinledi ve gerekli talimatları vererek çalışmayı hemen başlattı. DSİ ekipleri bugün itibariyle ilçemizde çalışmalara başladı” dedi.
Dere temizliği sonrası vatandaşların atık su, çöp ve benzeri evsel atıkları ile dereyi kirletmemeleri konusunda hassasiyet göstereceğine emin olduğunu belirten Kaplan “Vatandaşlarımız bu konuda eminim ki hassas davranacaklar. Halk sağlığımız ve görsel güzelliğimiz daim olması açısından deremizin temiz tutulması büyük önem arz etmektedir” dedi.
Göreve geldiği günden bu yana ilçeye hizmet için verdiği sözleri tek tek yerine getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Kaplan, “1 yılda ilçemize hizmet adına birçok adım attık. Attığımız adımların meyvelerini yine Koçarlı halkı ile birlikte topluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemiz için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

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