YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Koçarlı Çam Fıstığı Yerel Ürünler Festivali programı belli oldu

Koçarlı Çam Fıstığı Yerel Ürünler Festivali programı belli oldu

AYDIN HABERLERİ  | 17.02.2020 09:36 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediyesi Geleneksel Çam Fıstığı ve Yerel Ürünler festival tarihi belli oldu 5-6-7 Haziran’da 3 gün boyunca İlçeye ait ekonomik değerleri olan ürünlerin Türkiye çapında tanıtımı yapılacak.Koçarlı Belediyesi Şubat ayı meclisinde karara bağlanan çam fıstığı ve yerel ürünler festivali sürpriz sanatçıların sahne alacağı bir festival olacak.

Koçarlı Çam Fıstığı Yerel Ürünler Festivali programı belli oldu

Koçarlı Belediyesi Geleneksel Çam Fıstığı ve Yerel Ürünler festival tarihi belli oldu 5-6-7 Haziran’da 3 gün boyunca İlçeye ait ekonomik değerleri olan ürünlerin Türkiye çapında tanıtımı yapılacak.
Koçarlı Belediyesi Şubat ayı meclisinde karara bağlanan çam fıstığı ve yerel ürünler festivali sürpriz sanatçıların sahne alacağı bir festival olacak. Aydın ili başta olmak üzere birçok ilden vatandaşın katılımı ile gerçekleşecek olan festivalde, 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ve vatandaşların hoşça vakit geçirmesi planlanıyor.
Festival ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Çamfıstığı Festivalimiz için ayrı bir çalışma yapıyoruz. İçeriğinde önemli değişiklikler yaptığımız festivalimizde sadece çamfıstığı değil Koçarlımız için her biri altın değerinde olan diğer yerel ürünlerimiz de tanıtılacak. Kültürüyle, tarihiyle ve tüm tarım ürünleriyle Koçarlı’yı tanıtan ve temsil eden bütüncül bir etkinlik ortaya çıkacak. 5-6-7 Haziran 2020 tarihlerinde Koçarlı Çamfıstığı ve Yerel Ürünler Festivalimize tüm halkımız davetlidir“ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:50
Öğle
13:28
İkindi
16:27
Akşam
18:55
Yatsı
20:11

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Güler Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Feray Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Ali Çankır, güven tazeledi

Ali Çankır, güven tazeledi

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.