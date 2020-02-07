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Koçarlı Kaymakamı Çelik hakkında soruşturma başlatıdı

AYDIN HABERLERİ  | 07.02.2020 17:39 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Aydın’ın Koçarlı ilçesi Kaymakamı Fırat Çelik hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne iltisak, irtibat anlamına gelebilecek nitelikteki iddialar üzerine soruşturma başlattı.İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Aydın Koçarlı ilçesi kaymakamı Fırat Çelik ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütüne iltisak, irtibat anlamına gelebilecek nitelikteki iddialar üzerine; Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiş ve inceleme ve soruşturmaları sonucunda, bahse konu iddialar kapsamında maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması için mülkiye müfettişlerince düzenlenen rapor yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilmiş, yargı mercilerince gerekli soruşturmanın başlatılması sağlanmıştır.

Koçarlı Kaymakamı Çelik hakkında soruşturma başlatıdı

İçişleri Bakanlığı Aydın’ın Koçarlı ilçesi Kaymakamı Fırat Çelik hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne iltisak, irtibat anlamına gelebilecek nitelikteki iddialar üzerine soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Aydın Koçarlı ilçesi kaymakamı Fırat Çelik ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütüne iltisak, irtibat anlamına gelebilecek nitelikteki iddialar üzerine; Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiş ve inceleme ve soruşturmaları sonucunda, bahse konu iddialar kapsamında maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması için mülkiye müfettişlerince düzenlenen rapor yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilmiş, yargı mercilerince gerekli soruşturmanın başlatılması sağlanmıştır. Eş zamanlı olarak adı geçen kaymakam ile ilgili Bakanlığımızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35’inci madde kapsamında yapılması gereken tüm işlemler gecikmeksizin başlatılmıştır" denildi.

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İkindi
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Akşam
18:44
Yatsı
20:01

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Atasoy Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Efe Eczanesi
Nazilli
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