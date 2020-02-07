Koçarlı Kaymakamı Çelik hakkında soruşturma başlatıdı

İçişleri Bakanlığı Aydın’ın Koçarlı ilçesi Kaymakamı Fırat Çelik hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne iltisak, irtibat anlamına gelebilecek nitelikteki iddialar üzerine soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Aydın Koçarlı ilçesi kaymakamı Fırat Çelik ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütüne iltisak, irtibat anlamına gelebilecek nitelikteki iddialar üzerine; Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiş ve inceleme ve soruşturmaları sonucunda, bahse konu iddialar kapsamında maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması için mülkiye müfettişlerince düzenlenen rapor yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilmiş, yargı mercilerince gerekli soruşturmanın başlatılması sağlanmıştır. Eş zamanlı olarak adı geçen kaymakam ile ilgili Bakanlığımızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35’inci madde kapsamında yapılması gereken tüm işlemler gecikmeksizin başlatılmıştır" denildi.

