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Koçarlı Menderes’in ilk ekmeğini Başkan Kaplan eliyle yaptı

AYDIN HABERLERİ  | 06.04.2020 13:47 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediyesi iştiraki olan Koçarlı Menderes Halk Ekmek bugün hizmete başladı.

Koçarlı Belediyesi iştiraki olan Koçarlı Menderes Halk Ekmek bugün hizmete başladı. İmalatı yapılan ekmeklerin ilk partisi, Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın elinden çıktı.
Mersinbelen Mahallesinde kurulan tesiste imalatı yapılan ekmekler, Koçarlı ilçesi Adnan Menderes parkı önünde kurulan büfede 1 TL den halka satışa sunulmaya başlandı. Katkı maddesi içermeyen, Çam kozalağı ve odun ateşinde fırınlanan ekmekler hijyenik koşullarda üretilmesi sebebiyle de vatandaşların beğenisini topladı. Şimdilik 4 bin ekmek imal eden Koçarlı Belediyesi’nin talepler nedeniyle imalatta artışa gideceği ifade edildi.
Sabahın ilk ışıklarında Mersinbelen’deki tesisi ziyaret ederek üretimi yerinde takip eden Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yaptığı açıklamada; “Burada imalatı yapılan ekmeklerimiz çam kozalağı ve odun ateşinde fırınlanması sebebiyle lezzet olarak damak tadımıza daha çok hitap edecek. İlk etapta günlük 4 bin ekmek üretimi gerçekleştireceğiz. Katkı maddesi yok, ustalarımız işinin ehli ve en önemlisi hijyene önem veriyoruz. Her daim soframızda başköşeyi alan ekmek, Koçarlı Menderes Halk Ekmek tarafından hem kaliteli hem de ucuz olarak halka sunuluyor. 1 Yıl önce yola çıkarken söylediğimiz gibi bu ilçeye ne yapsak az. İlçemize hayırlı uğurlu olsun”dedi.

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