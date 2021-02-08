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Koçarlı MYO Organik Tarım Programı Kariyer Günleri gerçekleşti

08.02.2021 09:16 | Son Güncelleme:
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Koçarlı MYO Organik Tarım Programı Kariyer Günleri gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Organik Tarım Programı Kariyer Günleri Etkinliği gerçekleştirildi.Etkinliğine, gıda firmaları temsilcileri, Koçarlı MYO akademik personeli ve Organik Tarım Programı 1.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Organik Tarım Programı Kariyer Günleri Etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğine, gıda firmaları temsilcileri, Koçarlı MYO akademik personeli ve Organik Tarım Programı 1. ve 2. sınıf öğrencileri katıldı. Öğr. Gör. Dr. Birsen Geçioğlu Erincik’in moderatörlüğünü yaptığı toplantı Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz ve Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç Dr. İlkay Yavaş’ın program hakkında bilgi verdiği açılış konuşmalarıyla başladı. Organik Tarım Programında eğitimlerini sürdüren öğrencilerin mezuniyet sonrası sektörde görev alabilecekleri alanların tanıtıldığı toplantıda, staj ve istihdam konusundaki sorular cevaplandı.

Sektör temsilcilerinin de desteğiyle bir danışma kurulu oluşturulması kararlaştırılarak iyi bir dönem olması temennisiyle program sona erdi.

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