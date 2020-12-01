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Koçarlı’da belediye hizmet ve emniyet binası için ilk kazma vuruldu

AYDIN HABERLERİ  | 01.12.2020 13:02 | Son Güncelleme

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde geçtiğimiz günlerde ihalesi tamamlanan Yeni Belediye hizmet Binası ve İlçe Emniyet Amirliği için ilk kazma bugün vuruldu.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde geçtiğimiz günlerde ihalesi tamamlanan Yeni Belediye hizmet Binası ve İlçe Emniyet Amirliği için ilk kazma bugün vuruldu. Binanın yapımı ise 29 Ekim 2021’ de tamamlanacak.
Başkan Kaplan, “ Geri sayım başladı”
Sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin yapılması ardından iş makinesinin direksiyonuna geçerek ilk kazmayı vuran Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan sosyal medya hesabından Koçarlı’lı vatandaşlara müjdeyi verdi.
Kaplan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Geri sayım başladı. 1 Aralık Salı günü ilk kazma vuruldu. 29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramında Koçarlı halkına armağan edeceğiz. Hayırlı olsun. Koçarlı’ya ne yapsak azdır. Koçarlı’ya ne yapsak yakışır”

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