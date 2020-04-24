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Koçarlı’da fakirler ekmeksiz, garipler aşsız kalmayacak

AYDIN HABERLERİ  | 24.04.2020 21:24 | Son Güncelleme

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, Ramazan ayı ile birlikte aş evi hizmeti halkın hizmetine sunuldu.Başkan Nedim Kaplan’ın talimatları doğrultusunda daha önce Halk ekmek uygulamasını hayata geçiren Koçarlı Belediyesi çok uygun fiyata kaliteli ve katkısız halk ekmek hizmetine başlamıştı.Daha sonra çalışmalarında hız kesmeyen Başkan Kaplan yerel seçimler öncesi hemşerilerine söz veridiği gibi Ramazan ayı ile birlikte aş evi hizmetlerini de Koçarlı halkının hizmetine sundu.Aydın’da bir çok ilçe belediyesinin eski dönemden kalan bütçe sıkıntıları sebebi ile yatırım bütçesi sorunu yaşadığını dile getirdiği günlerde Başkan Kaplan AK Parti Aydın milletvekillerinin de desteğini alarak yoğun çalışmaları sonrası bir çok yatırım ve hizmet projesi için Koçarlı da yatırım atağı başlatması ile birlikte ihtiyaç sahipleri için sosyal belediyecilik hizmetlerinde de hız kesmiyor.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, Ramazan ayı ile birlikte aş evi hizmeti halkın hizmetine sunuldu.
Başkan Nedim Kaplan’ın talimatları doğrultusunda daha önce Halk ekmek uygulamasını hayata geçiren Koçarlı Belediyesi çok uygun fiyata kaliteli ve katkısız halk ekmek hizmetine başlamıştı.
Daha sonra çalışmalarında hız kesmeyen Başkan Kaplan yerel seçimler öncesi hemşerilerine söz veridiği gibi Ramazan ayı ile birlikte aş evi hizmetlerini de Koçarlı halkının hizmetine sundu.

Aydın’da bir çok ilçe belediyesinin eski dönemden kalan bütçe sıkıntıları sebebi ile yatırım bütçesi sorunu yaşadığını dile getirdiği günlerde Başkan Kaplan AK Parti Aydın milletvekillerinin de desteğini alarak yoğun çalışmaları sonrası bir çok yatırım ve hizmet projesi için Koçarlı da yatırım atağı başlatması ile birlikte ihtiyaç sahipleri için sosyal belediyecilik hizmetlerinde de hız kesmiyor. Kovid-19 salgını sebebi ile Koçarlı halkına 7/24 destek vermek için top yekün mücadele başlatan Nedim Kaplan, Ramazan ayı gelmesi sonrası İftar çadırları yerinde aş evi hizmetini aktif ederek 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulanan tüm Koçarlılı hemşerileri için aş evini faaliyete geçirdi.

Yatırım ve Hizmet Projeleri ile gündemde yer edinen Başkan Nedim Kaplan, aş evi hizmeti ile ilgili yaptığı açıklamada “Koçarlı da söz verdiğimiz bir çok yatırım ve hizmet ölçekli projeler için salgın döneminde de çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Tabi küresel bir salgınla ulusal olarak mücadele ettiğimiz bugünlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da unutmayacağız. Koçarlı için yatırım ne kadar önemliyse Halkımızın refahı ve mutluluğu da bizim için bir o kadar önemli. İlk olarak hizmete aldığımız Halk Ekmek uygulaması ile birlikte vatandaşımıza kaliteli ve katkısız ekmeği çok uygun fiyata ulaştırmayı başardık Şimdi ise Aş Evi hizmetlerimiz ile salgın döneminin de sıkıntılarını azaltmak amacıyla 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kapsamında ki hemşerilerimiz için hizmete açtık. Hep dile getiriyorum Nedim Kaplan Koçarlı için Proje adamı fakat projelerle uğraşırken ihtiyaç sahiplerini unutmak bizim fıtratımızda yok. Nedim Kaplan Sözüdür başkan olduğum sürece “Koçarlı da Fakirler Ekmeksiz Garipler Aşsız kalmayacaktır.” dedi.

Başkan Kaplanın yaptığı açıklaması sonrası aş evi, Ramazan ayının ilk günü itibari ile hizmetlerine başladı.

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Giray Eczanesi
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Ömür Eczanesi
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