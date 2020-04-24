Koçarlı’da fakirler ekmeksiz, garipler aşsız kalmayacak

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, Ramazan ayı ile birlikte aş evi hizmeti halkın hizmetine sunuldu.

Başkan Nedim Kaplan’ın talimatları doğrultusunda daha önce Halk ekmek uygulamasını hayata geçiren Koçarlı Belediyesi çok uygun fiyata kaliteli ve katkısız halk ekmek hizmetine başlamıştı.

Daha sonra çalışmalarında hız kesmeyen Başkan Kaplan yerel seçimler öncesi hemşerilerine söz veridiği gibi Ramazan ayı ile birlikte aş evi hizmetlerini de Koçarlı halkının hizmetine sundu.

Aydın’da bir çok ilçe belediyesinin eski dönemden kalan bütçe sıkıntıları sebebi ile yatırım bütçesi sorunu yaşadığını dile getirdiği günlerde Başkan Kaplan AK Parti Aydın milletvekillerinin de desteğini alarak yoğun çalışmaları sonrası bir çok yatırım ve hizmet projesi için Koçarlı da yatırım atağı başlatması ile birlikte ihtiyaç sahipleri için sosyal belediyecilik hizmetlerinde de hız kesmiyor. Kovid-19 salgını sebebi ile Koçarlı halkına 7/24 destek vermek için top yekün mücadele başlatan Nedim Kaplan, Ramazan ayı gelmesi sonrası İftar çadırları yerinde aş evi hizmetini aktif ederek 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulanan tüm Koçarlılı hemşerileri için aş evini faaliyete geçirdi.