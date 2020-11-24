Koçarlı’da ilk kazma 1 Aralık’ta vurulacak

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde geçtiğimiz günlerde ihalesi tamamlanan Yeni Belediye Hizmet Binası ve İlçe Emniyet Amirliği için ilk kazma 1 Aralık Salı günü vurulacak. Binanın yapımı ise 29 Ekim 2021’de tamamlanacak.

Koçarlı Belediyesi ve İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası yapım işi ihalesi geçtiğimiz günlerde yapılmış ve ihaleyi 10 milyon 883 bin TL ile teklif sunan özel bir şirket almıştı. İhalenin ardından Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile yüklenici firma arasında resmi sözleşme imzalandı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından, bugün yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Programın ardından alanda açıklamalarda bulunan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Öncelikle tekrar Aydınımıza ve Koçarlımıza hayırlı olsun. Geçtiğimiz günlerde şeffaf bir şekilde ihalesini gerçekleştirdiğimiz yeni Koçarlı Belediye Hizmet Binası ile İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası şu anda bulunduğumuz alana yapılacak. İhaleyi alan yüklenici firma ile sözleşmemizi geçtiğimiz günlerde imzalamıştık. Bugün müteahhidimiz ile bölgede yaptığımız incelemenin ardından, kendisi bize ilk kazmanın 1 Aralık Salı günü vurulacağını söyledi. İş teslimi ise ülkemiz için anlamlı bir gün olan 29 Ekim 2021 tarihinde olacak. Bu anlamlı günün anısına Koçarlı halkına armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

