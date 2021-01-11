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Koçarlı’da meclis toplantısı yapıldı

11.01.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Koçarlı’da meclis toplantısı yapıldı

Koçarlı Belediyesi Meclisi bugün olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Koçarlı Belediyesi Meclisi bugün olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Koçarlı ilçesinde Kapalı Pazar yeri ve Sosyal Donatı alanları, Otopark Tariş İdari Binası ve Hafif Ticari Alanlar yapılması amacıyla; Pamuk Tarım Satış Kooparetifine ait Bahçeli Kargir İdari Bina vasıflı taşınmazın kamulaştırılmasına 10 kabul, 6 red oyu ile karar verildi.
Koçarlı Yeni Mahalle 165 Ada 1 Parsel üzerinde bulunan 10 bin 236 m2 taşınmazın Kapalı Pazar yeri ve Sosyal Donatı alanı olarak düzenlenmesi için kamulaştırılmasına Cumhur İttifakı Meclis Üyelerinden Nedim Kaplan, A.Bahri Erdel, Adnan Akdağ, Tuncer Sarı, Yaşar Dirik, Necmi Çıblak, Yasemin Kanat, Memduh Bircan, Mustafa Demir, Murat Uncu kabul oyu verirken, Millet İttifakı Meclis Üyelerinden Mevlüt Şahinci, Songül Çoban, Vehbi Bayındır, Ahmet Keleş, Ramazan Bayram ve Mehmet Sevim red oyu verdi. Mevcut taşınmazın kamulaştırılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
Başkan Kaplan, “Koçarlı halkına armağan edeceğiz”
Meclis toplantısı sonrası açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan “ Belediye Meclisi olarak olağanüstü gündem maddesi ile toplandık. Yeni Mahallede bulunan Pamuk Tarım ve Satış Kooperatifine ait taşınmazı kamulaştırarak Koçarlı halkına kazandırmak için gündem maddesini oylamaya sunduk. 10 kabul 6 red oyu alarak oy çokluğu ile kamulaştırılmasına karar verildi. Amacımız biran önce kamulaştırma çalışmasını yaparak Kapalı Pazar yeri Sosyal Donatı Alanları, Otopark, Tariş İdari Bina, Hafif Ticari alanlar v.b olarak düzenlemesini yapmak ve Koçarlı halkına armağan etmek. Kamulaştırma çalışmasını yaparken Başta Koçarlı halkının menfaatleri, çiftçimizin menfaatleri, bölgenin menfaatleri hassasiyetle göz önünde bulundurulacaktır. Umarım en kısa sürede bütün aşamaları geçip güzel bir projelendirme ve uygun finansmanı sağladıktan sonra çalışmalarımızı başlatmayı hedefliyoruz. Zor bir süreç. İnşallah bunun üstesinden gelecek ve Koçarlı’ya hak ettiklerini kazandırmaya devam edeceğiz.

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