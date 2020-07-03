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Koçarlı’daki kazaya ilk müdahale Büyükşehir’den geldi

AYDIN HABERLERİ  | 03.07.2020 10:38 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli Aydın’ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen kazada ilk müdahaleyi yaptı.Bugün sabah saatlerinde Koçarlı’da kaza yapan Koçarlı Belediyesi’ne ait resmi araçtaki sürücüye ilk müdahaleyi Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli Aydın’ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen kazada ilk müdahaleyi yaptı.
Bugün sabah saatlerinde Koçarlı’da kaza yapan Koçarlı Belediyesi’ne ait resmi araçtaki sürücüye ilk müdahaleyi Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli yaptı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan fakat araçta sıkışan Koçarlı Belediyesi personeli olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Saat 8.30 sıralarında meydana gelen kazada herkesten önce olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi araç içerisinde yaptı. İki araçta da maddi hasar meydana gelirken itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı Koçarlı Belediyesi personeli, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre trafiğe kapanan yol itfaiye ekiplerinin araçları kaldırmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

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İmsak
03:57
Sabah
05:44
Öğle
13:18
İkindi
17:11
Akşam
20:42
Yatsı
22:21

Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Deniz Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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