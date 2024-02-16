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Kocası aday olamayınca hanımı aday oldu

İHA İHA
16.02.2024 09:26 | Son Güncelleme:
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31 Mart yerel seçimlerinde Köşk Belediye Başkan adayı olarak seçim çalışmalarına ilk başlayan isimlerden biri olan Yaşar Baş, başkanlık yarışını eşine bıraktı.

Kocası aday olamayınca hanımı aday oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Aydın’da yapılan aday tanıtımında Köşk Belediye Başkan Adayı Yaşar Baş’ın yerine hanımı Nilgün Baş’ın ismi açıklandı.

Aday tanıtım toplantısına eşi ile birlikte katılan Nilgün Baş, adaylığı açıklandıktan sonra eşi ile birlikte basına fotoğraf verip seçilmesi halinde eşi Yaşar Baş’ın projelerini uygulayacağını söyledi.

Adaylığı eşine devren Yaşar Baş, partideki vazifesini Köşk ilçe başkanı olarak sürdüreceğini belirterek, “17 Ocak 2024 tarihinde İYİ Partimizin Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Köşk Belediye Başkan adayı ı olarak ilan edilmiştim. İYİ Parti rozetini takmış olduğum ve adaylığımın açıklanmasından bugüne kadar olanca inanç ve gayretle çalışmalar yaptım. Siyasi Parti olarak tüm amaç ve gayretimiz, Köşk ilçemizde İYİ Partimizi birinci parti yaparak İYİ Belediyecilik anlayışıyla halkımıza hizmet etmek amacıyla çalışmalarımı sürdürdüm. Ne yazık ki, şahsımla ilgili hukuki bir nedenden dolayı, engellenmiş bulunuyorum. 2009-2010 yıllarında tamamen muhasebecim tarafından yapılan eksik ve yanlış ticari defter hatalarından kaynaklı 3 yıllık hak mahrumiyeti kararı ile 16.03.2021 tarihinde infaz edilen 16.03.2024 tarihinde kalkacak olan hakkımdaki bu karar nedeni ile, siyasi faaliyetlerim durdurulmuştur. Böylesi bir hukuki yaptırımı varken 2017-2023 tarihleri arasında Köşk Spor Kulübü Başkanlığım nasıl onaylandı” diye sordu.

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