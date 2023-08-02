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Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

02.08.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Pazartesi günü ilçeye bağlı Akdere köyü yakınlarındaki Topaç mevkiinde meydana gelmişti. Yol kenarında çalılık alanda bir kadının hareketsiz bir şekilde yattığını gören köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri başından ve göğsünden vurulan Gülten A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaydan sonra kaçan ve Samsun’un Havza ilçesinde yakalanan polis memuru koca Mürsel A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Gülten Ataklı’nın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe mezarlığına defnedildi.

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