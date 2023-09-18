Kocası tarafından öldürülmek istenen Youtube fenomeni Merve Veziroğlu: "Vücudumda 58 kesik vardı, gözümü açtığımda kanlar fışkırıyordu"

Youtuber Merve Veziroğlu geçtiğimiz günlerde eşi Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Meyve bıçağıyla defalarca kez bıçaklanan Veziroğlu, günler sonra yaşadıklarını anlatmak için bir video çekti. Tüyler ürperten olayı anlatan, yaşadığı dehşeti ifade etmeye çalışırken konuşmaktan zorlanan fenomenin yaşadıkları kan dondurdu.

"Vücudumda 37 hayati toplam 58 kesik vardı" diyen, yaşadıklarını halen anlatmakta ve hatırlamakta zorlandığı görülen Veziroğlu, ruhumda da vücudunda hâlâ acıyan yaralar olduğunu söylerken, "Ambulans sesini duyunca o kadar sevindim ki gelen görevlilere yaşayacak mıyım?' diye sordum" sözleri yürek burktu.

"HER YERİMİ BIÇAKLADI, DÖVEREK ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Youtuber Merve Veziroğlu kahvaltı bıçağıyla dehşeti yaşadığını anlatarak "En sevdiğin kahvaltıyı hazırlayayım mutlu ol dedim, çay içerken beni yatak odasına çağırdı. Çayı aldım yatak odasına şifonyere koydum öyle yarım kaldı. 2 saat beni aşağıladıktan sonra bir baktım kahvaltı hazırladığım bıçak elindeydi. Bıçakla bana geldi, odayı üzerime kilitledi, bıçaklamaya başladı beni, 'öleceksin' dedi, yorganı üzerime çektim, her yerimi bıçakladı, beni döverek öldürmeye çalıştı. Pişman değildi, kadın düşmanlığıyla yaptı. Üst üste o kadar çok bıçakladı ki kanlar fışkırıyordu her tarafa. Üzerime çıktı kaburgalarımı ezdi" dedi.

"Hayatım film şeridi gibi önümden geçti" diyen genç kadın yaşadıklarını anlatırken zor anlar yaşadı.



"Kelime-i Şehadet getirdim, içim geçti" diyen Youtuber Merve Veziroğlu anlattıklarıyla tüyleri ürpertti.



KADINLAR İÇİN ADALET

Uzun yıllardır psikolojik şiddet ve tehditlere maruz kalan genç kadının anlattıkları kan dondururken Veziroğlu tüm ölen kadınlar için adaletin işlemesi gerektiğini söylerken adalet için herkese seslendi. "Sen bugün öleceksin ve senin ölümün de bütün kadınlara ibret olacak" diyerek tehditler savuran saldırgana dair istediği tek şeyin adalet olduğunu söyleyen Merve Veziroğlu "İbret olacak bir ceza almasını istiyorum" dedi.



