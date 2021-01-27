Kocasinan Beldeiyesi’nden LED teknolojisiyle 1 yılda 2,5 milyon TL tasarruf

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre ve insan odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu doğrultuda 3 yıl önce hayata geçirdikleri LED teknoloji aydınlatmayla 1 yılda 2,5 Milyon TL tasarruf sağladıklarını söyledi.

Belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, teknoloji yenilikleri yakından takip ettiklerini ve vatandaşın hizmetine sunduklarına dikkat çekerek, “İnsanı merkez alarak yüksek teknolojiyi kullanan, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler inşa ediyoruz. Şu anda Türkiye genelinde teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biriyiz. Tamamen dijitalleşmiş bir yönetim sistemimiz var. Bu doğrultuda 2016 yılında daha hızlı ve daha kaliteli belediyecilik hizmetlerini sunabilmek için yazılımı yüzde yüz belediye personelimiz tarafından yapılmış olan Çözüm Merkezini hayata geçirdik. Ardından teknolojik sistemlere yatırımlar yaparak, vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırdık. E-belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra parklarımızda akıllı aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getirdik. 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz LED teknoloji aydınlatmayla hem daha fazla aydınlık hem de daha fazla enerji tasarrufu sağladık. Kamu binalarında Enerji Tasarrufu ile ilgili 2019/17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda belediye hizmet binası başta olmak üzere tesislerimiz ve atölyelerimizde LED teknoloji aydınlatma sistemine geçtik. Ayrıca Park, Bahçeler Müdürlüğü Bakım Onarım Şefliği ekiplerimiz, park, cami ve yeşil alanlardaki toplam 4 bin aydınlatma direğinin eski ampullü armatürlerini, LED armatürlerle yeniledi. Böylelikle hem malzeme hem de enerji olmak üzere toplam 1 yılda 2,5 milyon TL tasarruf sağladık. Özellikle çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji verimliliğinin yanı sıra önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Yenilikçi yaklaşımlar ile aydınlatmada vatandaşlarımıza alışılmışın dışında adeta görsel bir şölen sunuyoruz. İlçede bulunan parkları; aydınlatma, sulama ve güvenlik kamerası sistemleri ile daha güvenilir hale getirdik. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir.” ifadelerini kullandı. İnsan odaklı anlayışla yenilikçi hizmetler sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın yenileme çalışmalarıyla örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan LED aydınlatma sistemiyle malzeme, enerji sarfiyatı, bakım maliyeti ve aydınlatma oranı ile yüzde 65 tasarruf sağlayan Kocasinan Belediyesi Park, Bahçeler Müdürlüğü Bakım Onarım Şefliği Ekipleri, atölyede malzemeden tasarruf sağlamak için 4 bin adet eski ampullü armatürü, LED armatürlerle yeniledi. Ekipler, hasarlı ve eskiyen ampulleri sökerek yerlerine daha az enerji ile iki katı aydınlatan ve uzun ömürlü olan tasarruflu LED lambalar yerleştirdi. Böylelikle LED aydınlatma sistemiyle hem daha fazla aydınlık hem de daha az enerji kullanılarak daha fazla tasarruf sağlandı. Kocasinan Belediyesi, modern aydınlatma sistemi sayesinde ekonomik anlamda tasarruf sağlamanın yanı sıra enerji tüketiminden kaynaklı küresel ısınmayı önlemeyi ve doğayı korumayı hedefliyor. Ayrıca Kocasinan Belediyesi, yeni yaptığı farklı tasarımlı parklarla hem gece hem de gündüz görüntüsüyle adeta görsel şölen sunuyor.

