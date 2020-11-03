Kocasinan Belediye Meclisi, Huzur Hakkını Depremzedelere Bağışladı

Kocasinan Belediyesi, Kasım Ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri, aldıkları ortak kararla Kasım ayı huzur haklarını depremzedelere bağışladı. Meclis üyelerine teşekkür eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İzmir’de meydana gelen depremden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Başkan Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında, 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında Mithatpaşa, Cırgalan, Osmangazi, Beyazşehir ve Tanpınar Mahallelerinde imar plan konuları görüşüldü.

Toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “İzmir’de acı bir hadise yaşandı. İzmir’de meydana gelen depremden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlara Mevla’m rahmet eylesin. Yaralı olan vatandaşlarımıza ise acil şifalar versin. Allah, milletimizi ve vatanımızı her türlü felaketten korusun. Bundan önce Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremler gösteriyor ki; depremden ziyade niteliksiz yapıların insanların hayatlarına mal olduğunu görüyoruz. Bu noktadan hareketle özellikle yapı içinde olanların sorumluluklarının daha fazla olduğunun farkındayız. İnşallah bundan sonra yaşanan depremlerde böyle olaylar çıkmasın diye dua ediyoruz. 3 yaşındaki Elif bebeğin 65 saat sonra enkaz altından sağ salim çıkarılma hadisesi, tüm Türkiye’nin yüreğini sızlattı ve herkesin gözünü yaşattı. Rabbim, Elif bebeğe ve diğer yaralı vatandaşlarımıza sağlıklı ömürler versin. Bunla birlikte meclis üyelerimizin ortak kararıyla bugünkü oturumun huzur haklarını İzmir depremine gönderilmesi için karar alındı. İzmir’de bir nebzede olsa yaraların sarılması noktasında destek olan meclis üyesi arkadaşlara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar’ın alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.

