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Kocasinan Belediye Meclisinden esnafa müjdeli haber

01.02.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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Kocasinan Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. 17 gündem maddesinden oluşan meclis toplantısında, Kocasinan Belediyesi’nin kiracısı olan ve pandemi sürecinde işleri olumsuz etkilenen esnaflara destek kararı verildi.
Kocasinan Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda esnaf için müjdeli haber çıktı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesinin kiracısı olan ve pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaflara kira bedeli konusunda kolaylık sağlanacağını açıkladı. Toplantı gündeminin ilk maddesinde yer alan; Coronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle, belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatca ödenmesi gereken bedeller ile ilgili hususun Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi. Hukuk Komisyonunca yapılacak olan değerlendirme sonucu Kocasinan Belediyesi’nin kiracısı olan esnafların bazılarından hiç kira alınmayacağı, bazılarına ise kira indirimi yapılacağı ifade edildi.
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, her daim esnaf dostu belediye olduklarını vurgulayarak içerisinden geçilen zorlu pandemi sürecinde de esnafa destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Belediye meclisi gündemdeki diğer 15 maddenin de oylanmasıyla sona erdi.

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