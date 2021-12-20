Kocasinan Belediyesi 190 çölyaklı aileye gıda paketi dağıttı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, çölyaklı 190 aileye glütensiz ürün paketi teslim etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, 2017 yılında başlattıkları uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden çölyaklı ailelere destek olduklarını belirtti.

Ailelere, çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre bu yardımı yaptıklarını aktaran Çolakbayrakdar, "2017 yılında 66 aileye 264 koli, 2018'de 132 aileye 528 koli, 2019'da 174 aileye 1163 koli, geçen yıl 182 aileye 960 koli, bu yıl ise 190 aileye 808 koli olmak üzere toplam 3 bin 723 çölyak paketi verdik." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de önemli bir ihtiyacın çözümünde rol oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra farklı projeler üretmeye çalışıyoruz. Bunlardan biri olan Glütensiz Kayseri Mutfağı projemiz, hem glüten hassasiyeti olan vatandaşlarımıza hem de glütensiz ürünleri tüketmeyi yaşam biçimi haline getirenlere yönelik bir çalışmadır. Vatandaşlarımız yoğun şekilde glütensiz ürünler kullanmayı talep ediyor. Bu proje çerçevesinde oluşturulacak üretim tesisiyle çölyaklı aileler buradan faydalanabilecek. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmek."

