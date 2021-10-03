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Kocasinan Belediyesi 4 bin 401 hasta ve yaralı hayvana sahip çıktı

03.10.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocasinan Belediyesi 4 bin 401 hasta ve yaralı hayvana sahip çıktı

Kocasinan Belediyesi 4 bin 401 hasta ve yaralı hayvana sahip çıktı

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 4 yıl önce hizmet vermeye başlayan "Küçük Dostlar Ambulansı" ile bugüne kadar hasta ve yaralı 4 bin 401 hayvana müdahale ettiklerini bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'de sokak hayvanları ve diğer canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek adına birbirinden önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti.

"Küçük Dostlar Ambulansı" ile hasta ve yaralı hayvanlara müdahale ettiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Küçük dostlar, diye tabir ettiğimiz sokak hayvanlarına 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Beslenme noktaları ve Küçük Dostlar Ambulansı hizmetlerimizin yanı sıra şehrimizdeki tüm canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak ilçenin muhtelif yerlerine beslenme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle Türkiye'ye örnek olan ve 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Küçük Dostlar Ambulansı hizmetimizle de küçük dostlarımıza destek oluyoruz. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçen tam donanımlı ambulansımız, 2017 yılında 574, 2018 yılında 1069, 2019 yılında 908, 2020 yılında 931 ve bu yıl 919 olmak üzere toplam 4 bin 401 hasta ve yaralı hayvanın imdadına yetişti."

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