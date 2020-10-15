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Kocasinan Belediyesi, ağaç dikimiyle geleceğe nefes oluyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.10.2020 13:07 | Son Güncelleme

İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’nin en kapsamlı fidanlığını bünyesinde bulunduran Kocasinan Belediyesi, ağaç dikim sezonuyla birlikte daha yeşil Kocasinan için binlerce ağacı toprakla buluşturdu.

İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’nin en kapsamlı fidanlığını bünyesinde bulunduran Kocasinan Belediyesi, ağaç dikim sezonuyla birlikte daha yeşil Kocasinan için binlerce ağacı toprakla buluşturdu. Bu sezonun ilk ağaç dikme etkinliğini Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlere ithafen yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Dikilen ağaçların gelecek nesillere miras olarak bırakılacak bir eser olarak gün yüzüne çıkacaktır.” dedi.
Zümrüt Mahallesi ve Erkilet Osmangazi Mahallesi’ndeki Hacı Ömer-Ayten Tepecik İlkokulu’nda ağaçları toprakla buluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için bu yıl hedeflerinin 100 bin ağaç olduğunu vurgulayarak, “Hava koşulları nedeniyle yazın ağaç dikilmediği için bahar mevsiminde başlattığımız ağaç dikimini, sezonun açılmasıyla yine devam ettiriyoruz. Amacımız Kocasinan’ı daha güzel ve daha yeşil bir hale getirmektir. Özellikle yeşil ve çevre bilincini en iyi şekilde gençlerimize ve çocuklarımıza aşılayabilmek adına yoğun gayret sarf ediyoruz. Çünkü, emanet aldığımız çevreyi bizden sonraki nesillere bırakacağız. Bu doğrultuda son 5 yılda yüzbinlerce ağacı toprakla buluşturduk ve kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından Kocasinan’ı dünya standartların üzerine çıkarttık. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir ve yemyeşil Kayseri’yi inşa etmektir. Bu vesileyle dikilen ve dikilecek olan ağaçların şehrimize ve çevremize güzellikler getirmesini diliyorum.” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Daha yeşil Kocasinan için farklı mahallelerimizde ağaç dikme çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir.” diyerek noktaladı.
Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Zümrüt Mahallesi ve Erkilet Osmangazi Mahallesi’ndeki Hacı Ömer-Ayten Tepecik İlkokulu öğretmen ve öğrencileriyle birlikte ağaç dikti.
Daha yeşil Kocasinan için katkı sağlayan öğrenciler ise etkinliğin mimari Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, bu tür etkinliklerde yer almaktan mutlu olduklarını ifade etti.

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Melikgazi
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