YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kocasinan Belediyesi, yaşlı vatandaşlar için seferber oldu

Kocasinan Belediyesi, yaşlı vatandaşlar için seferber oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.03.2020 12:19 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talepleri için seferber oldu.

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talepleri için seferber oldu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal sorumluluk anlamında Türkiye’ye model olan bir belediye olarak sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 65 yaş üstü vatandaşların ilk günden itibaren ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.
Her zaman büyüklere saygı duyan bir toplum olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar; “Aile kavramına vermiş olduğumuz değeri hiçbir zaman unutmamak lazım. Gerek Kocasinan Belediyesi, gerek şahsım olarak her zaman büyüklerimizin yanındayız. Kıymetli büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır. Geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara aktaran değerli büyüklerimize toplum olarak değer veriyoruz. Allah yaşlılarımızın hayır duasından bizleri mahrum bırakmasın. Bu süreçte de devletimizin almış olduğu karar neticesinde her zaman olduğu gibi büyüklerimizin yanındayız. Kocasinan İlçe Kaymakamlığı ve belediyemizin koordine ettiği "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yanı sıra zorunlu haller dışında kimsenin evden çıkmaması gerektiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum. Değerli büyüklerimize hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tek tek kapıları çalınarak ihtiyaçların karşılandığı büyükler ise Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Allah devletimizden ve sizlerden razı olsun” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Samsun’da kuyumcular kepenk kapattı!

Samsun’da kuyumcular kepenk kapattı!

Uyuşturucu kullanan 1 kişi suçüstü yakalandı

Uyuşturucu kullanan 1 kişi suçüstü yakalandı

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:04
Sabah
06:27
Öğle
12:49
İkindi
16:18
Akşam
19:01
Yatsı
20:19

Kayseri Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yüksel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İstanbul Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arzu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Cırgalan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.