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Kocasinan Belediyesi, yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.01.2021 16:12 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, 2021 yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesi, 2021 yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, 21 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. 2020 yılında yapılan hizmetlerin Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Yeni yılda ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 2021 yılının, hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hem şehrimiz hem de ülkemiz için sağlıklı ve bereketli bir yıl olur.” dedi.
Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “ Yeni bir yıla başladık. Yeni yılda ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 2021 yılının, hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sağlık ve huzur içerisinde geçireceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum.2020 yılında yaşanan olumsuzlukların bu yıl yaşanmamasını diliyorum. Özellikle Kovid-19 pandemi nedeniyle yaşadığımız sıkıntıların inşallah bu yıl kurtulmak nasip olur. 2021 yılı; hem şehrimiz hem de ülkemiz için hayırlı ve bereketli bir yıl olur. Ayrıca kuraklık, hem dünyayı hem de ülkemizi sıkıntıya sokacak duruma gelmeye başladı. İnşallah bu yılla birlikte yağışların başlaması en büyük temennimizdir.”
Ardından Kocasinan Belediyesi Meclis Toplantısında 21 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında ilk önce Kocasinan Belediyesi meclisinin toplantı günleri belirlendi. Sonrasında Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi yapıldı. Gizli oylamayla yapılan seçimde Denetim Komisyon Üyeliğine; Nuriye Çetin, Haluk Sezai Ekşi, Rahmi Hamurcu, Mustafa Güldüoğlu ve Muharrem Yiğen seçildi. Toplantıda daha sonra Erkilet Osmangazi, Şeker, Erkilet Ertuğrulgazi, Yavuzlar, Kayabaşı, Beyazşehir, Yakut, Sancaktepe, Pervane, Turgutreis ve Erkilet Zade Mahallerinin imar planları görüşülüp karara bağlandı.
Başkan Çolakbayrakdar’ın 2021 yılının ilk meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.

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