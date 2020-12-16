YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kocasinan Belediyesi’nden Arboretum Engelsiz Park

Kocasinan Belediyesi’nden Arboretum Engelsiz Park

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.12.2020 12:30 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’nin kendine özgü ağaç ve bitkililerinin olduğu ve engellilere yönelik sosyal donatılar ile hobi bahçelerinin yer aldığı toplam 107 bin metrekare alanı kapsayan yaşam alanı yaptıklarını söyledi.Arboretum engelsiz parkının Kocasinan’a ve Kayseri’ye ayrı bir güzellik katacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan bu çalışmanın Türkiye’ye örnek olacağını belirterek, “Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarındayız” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’nin kendine özgü ağaç ve bitkililerinin olduğu ve engellilere yönelik sosyal donatılar ile hobi bahçelerinin yer aldığı toplam 107 bin metrekare alanı kapsayan yaşam alanı yaptıklarını söyledi.
Arboretum engelsiz parkının Kocasinan’a ve Kayseri’ye ayrı bir güzellik katacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan bu çalışmanın Türkiye’ye örnek olacağını belirterek, “Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarındayız” dedi. 80 bin metrekare alana yapılan engelsiz parkın tamamen engellilere yönelik hobi bahçesi, engelsiz oyun grupları, şarj istasyonu, ve yürüyüş parkurları gibi sosyal donatılarıyla donatılacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “27 bin metrekare de ise Kayseri’nin kendine özgü ağaç ve bitkilerin yer aldığı arboretum park yapacağız. 36 çeşit meyve ile tıbbi ve aromatik bahçenin olduğu parkta; gilaburu, ahududu, karadut ve bağ çubukları gibi Kayseri bölgesinde yetişen envari çeşit ağaçların bulunduğu bir yaşam alanını Kayseri’ye kazandıracağız. Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan ve Şehir Hastane’mize yakın bir bölgede olan parkımız, 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak istedik. Hemşehrilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebilecekleri yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar inşa etmeye devam edeceğiz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak içindir. Şimdiden parkımız, Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Kayserililerin sosyal hayatına renk katacak olan yeni parkın en kısa zamanda tamamlanacağının müjdesini veren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına ulaşmak adına projeler geliştirmeye ve çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
06:14
Sabah
07:43
Öğle
12:39
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Çarşamba

Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nar Çiçeği Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.