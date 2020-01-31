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Kocasinan Belediyesi’nden doğayla dost çevreci araçlar

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.01.2020 12:15 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, daha temiz bir Kocasinan ve gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmak için araç filosuna 2 adet modern temizlik aracını daha ekledi.

Kocasinan Belediyesi’nden doğayla dost çevreci araçlar

Kocasinan Belediyesi, daha temiz bir Kocasinan ve gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmak için araç filosuna 2 adet modern temizlik aracını daha ekledi. Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüme katkı sağlayacak olan yeni araçları tanıtan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, daha güzel ve temiz bir Kocasinan’ı hemşehrilerimizin hizmetine sunmak içindir.” dedi.
Belediye hizmet binası önünde araçların tanıtımını yapan Başkan Çolakbayrakdar, daha temiz Kocasinan için çalıştıklarına işaret ederek; “Kocasinan Belediyesi’nin hizmet filosuna yeni araçlarımızı dahil ettik. Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüme katkı sağlayacak olan yeni araçlarımızla tertemiz bir Kocasinan’ı hep birlikte oluşturacağız. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin daha güzel bir Kocasinan’da yaşamaları içindir. Modern araçlarımızın, şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor, katkılarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı’mız Sayın Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği gayreti daha da artırarak sürdüreceğiz.” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
Öte yandan Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüme katkı sağlayacak olan son teknolojik donanıma sahip araçlar, süpürme fırçaları ve etkili su püskürtme sistemi gibi fonksiyonel özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kocasinan Belediyesi’nden doğayla dost çevreci araçlar

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