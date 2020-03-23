YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kocasinan Belediyesi’nden yaşlılara şefkat eli

Kocasinan Belediyesi’nden yaşlılara şefkat eli

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.03.2020 11:18 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı sonrası 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı sonrası 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Toplum sağlığına gösterdiği hassasiyetten dolayı duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sağlık Bakanlığı’nın ‘Hayat Eve Sığar’ sloganını hatırlatarak vatandaşlara ‘Evinizde kalın’ çağrısında bulundu.
Zorunlu haller dışında kimsenin evden çıkmaması gerektiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar; “Kıymetli hemşehrilerim, toplum ve kendi sağlığınızı önemseyerek evlerinizde kaldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığı’mızın almış olduğu en önemli kararlardan biri de evde kalma kuralıdır. Sizler evlerinizde kalıyorsunuz ama yakınlarınızın da evde kalmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle 65 yaş ve üstü büyüklerimizin evlerinde kalmalarını sağlamak her birimizin asli görevi olmalıdır. Çünkü büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır ve toplumumuzun en kıymetli değerleridir. Onlara daha çok değer vermek, sevgide, saygıda ve hizmette kusur etmemek gerekir. Kadim büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizler her zaman onların yanındayız. Özellikle bu süreçte onların kapılarını tek tek çalarak, temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu noktada değerli büyüklerimize hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyor, evde kalarak hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor ve sağlıklı günler diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kocasinan Kaymakamlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılıyor.
Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden son derece memnun kaldıklarını dile getiren yaşlılar ise dualar ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Salihli’de marketlere fiyat denetimi

Salihli’de marketlere fiyat denetimi

Ayvalık 65 yaş üzeri vatandaşlar için seferber oldu

Ayvalık 65 yaş üzeri vatandaşlar için seferber oldu

Sokağa çıkamayan şehit babasının ihtiyacını polis karşıladı

Sokağa çıkamayan şehit babasının ihtiyacını polis karşıladı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Çanakkale’de nikah törenlerine katılım 10 kişi ile sınırlandırıldı

Çanakkale’de nikah törenlerine katılım 10 kişi ile sınırlandırıldı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:30
Öğle
12:50
İkindi
16:17
Akşam
19:00
Yatsı
20:17

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çiçek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Hipokrat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.