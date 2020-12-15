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Kocasinan Belediyesi’nin acı günü

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.12.2020 10:46 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi personeli olan ve kanser tedavisi gören Kenan Çelik hayatını kaybetti.Kocasinan Belediyesi personeli olan ve bir süredir kanser tedavisi gören Kenan Çelik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocasinan Belediyesi’nin acı günü

Kocasinan Belediyesi personeli olan ve kanser tedavisi gören Kenan Çelik hayatını kaybetti.
Kocasinan Belediyesi personeli olan ve bir süredir kanser tedavisi gören Kenan Çelik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kenan Çelik’in vefatı sonrasında Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, taziye mesajı yayımladı. Çolakbayrakdar mesajında, “Uzun yıllardır bizimle çalışan ve bir süredir kanser tedavisi gören personelimiz Kenan Çelik kardeşimin bugün vefat etti haberini aldım. Allah rahmet eylesin, hepimizin başı sağ olsun” ifadesinde bulundu.

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Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Başak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Eroğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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