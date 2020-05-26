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Kocasinan için modern araçlarla hummalı çalışma

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.05.2020 13:37 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, daha temiz Kocasinan için 2014 yılında hizmete sunduğu ve farklı donatılarıyla 4 mevsim kullanılabilir temizlik araç filosuyla dezenfekte ve hijyen temizliği gerçekleştiriyor.Kocasinan Belediyesi, korona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında 4 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte, ilçenin dört bir yanında hummalı bir temizlik çalışması yaptı.

Kocasinan Belediyesi, daha temiz Kocasinan için 2014 yılında hizmete sunduğu ve farklı donatılarıyla 4 mevsim kullanılabilir temizlik araç filosuyla dezenfekte ve hijyen temizliği gerçekleştiriyor.
Kocasinan Belediyesi, korona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında 4 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte, ilçenin dört bir yanında hummalı bir temizlik çalışması yaptı. Ekipler, periyodik temizlik hizmetlerinin yanında cadde, sokak ve kaldırımların daha temiz olması için her gün hummalı bir şekilde titizlikle süpürüp, temizliyor. İlçenin tüm cadde, sokak ve mahallelerini detaylı bir şekilde temizleyen Kocasinan Belediyesi, Kayserililere pırıl pırıl ortam sunuyor.
Çevreci belediyecilik anlamında örnek teşkil ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha temiz Kocasinan için belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, “Daha temiz Kocasinan için ilçenin temizliğine azami özen gösteriyoruz. İlçe merkezi başta olmak üzere Kocasinan’ın dört bir yanında hummalı bir şekilde temizlik seferberliğimiz sürüyor. Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği gayreti daha da artırarak sürdüreceğiz ve daha nezih ortamda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
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