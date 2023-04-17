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Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 33 Olay Aydınlattı

17.04.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışmalarda; 33 faili meçhul olay aydınlatıldı, 27 faili firar şahıs yakalandı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 33 Olay Aydınlattı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünce 10 - 16 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 13 bin 560 şahıs ve 30 bin 662 araç kaydı soruldu. Ekiplerce 7 adet yakalama hacizli oto, 2 adet çalıntı oto bulundu. Ayrıca 33 faili meçhul olay aydınlatılırken 27 faili firar şahıs da yakalandı. Çalışmalarda 30 aranan şahıs yakalandı, 19 bakaya işlemi yapıldı, 2 kayıp şahıs bulundu. Yine ekiplerce 2 hırsızlık şüphelisi yakalanarak adli makamlara sevk edilirken 15 şahsa da ’Kabahatler Kanununa Muhalefet’ etmekten işlem yapıldı.

Öte yandan ekiplerce 3 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek ile 13 adet fişek, 8 adet bıçak, 9 adet sikke, 11,54 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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