YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kocasinan Kaymakamı Abay’dan korona virüs denetimi

Kocasinan Kaymakamı Abay’dan korona virüs denetimi

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.08.2020 12:20 | Son Güncelleme

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, korona virüs tedbirleri kapsamında denetime katılarak incelemelerde bulundu.İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yurt genelinde yapılan korona virüs denetimleri kapsamında Kayseri’de de denetimler artırıldı.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, korona virüs tedbirleri kapsamında denetime katılarak incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yurt genelinde yapılan korona virüs denetimleri kapsamında Kayseri’de de denetimler artırıldı. Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay da, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanı Ümit Kuzucuoğlu ve Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk ile beraber bir alışveriş merkezinde incelemelerde bulundu. Esnafları tek tek ziyaret eden Kaymakam Abay, vatandaşlarla da sohbet etti.
Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, yaptığı açıklamada, “Yaptığımız denetimde kurallara uyulduğunu memnuniyetle izledik. Gerek maske gerek sosyal mesafe gerekse hijyen konusunda alınan diğer tedbirler olsun bunların uygulandığını müşahede ettik. Memnun bir şekilde denetimimizi bitirdik. Tüm işletmelerimizin kurallara uymasını özellikle rica ediyoruz. Kayseri halkının kurallara uyması kovid-19 ile mücadelemizde bizlere ciddi anlamda destek olacaktır. Kayseri halkına kurallara uyduğu için tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular! Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:18
Sabah
05:49
Öğle
12:47
İkindi
16:32
Akşam
19:35
Yatsı
20:59

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ata Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Eroğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

KAYSO başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

KAYSO başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.