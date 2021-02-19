YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kocasinan, kentsel dönüşümle Kayseri’nin yeni yüzü oluyor

Kocasinan, kentsel dönüşümle Kayseri’nin yeni yüzü oluyor

19.02.2021 13:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Yunus Emre, Gaziosman ve Yavuzlar Mahallesi’ne, sosyal tesis kazandıracaklarını ve ayrıca Yunus Emre’ye 32 bin metrekare park alanı yapacaklarını söyledi.Vatandaşların yaşamaktan keyif alacağı daha modern yapıların inşasıyla ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının bölgenin kaderini değiştireceğini vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Yunus Emre, Gaziosman ve Yavuzlar Mahallesi’ne, sosyal tesis kazandıracaklarını ve ayrıca Yunus Emre’ye 32 bin metrekare park alanı yapacaklarını söyledi.
Vatandaşların yaşamaktan keyif alacağı daha modern yapıların inşasıyla ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının bölgenin kaderini değiştireceğini vurguladı. İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Ülkede örnek gösterilen kentsel dönüşüm projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Kentsel dönüşümle bölgenin ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler üretiyoruz ve sosyal dönüşümle şehrin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşların hayallerini gerçekleştirerek, mutlu ve huzurlu yaşayacakları yuvalar inşa ediyoruz. Sosyal bir dönüşüm şeklinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımızın karşılığını; hemşehrilerimizin güveni, memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyor ve mutlu oluyoruz. Bir yandan biten konutları teslim ederken, bir yandan da yeni etapların çalışmalarını başlatıyoruz. Bunlardan biri olan Yunus Emre’de geçtiğimiz günlerde Sayın Bakanımızın ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımıyla 336 konutun, noter huzurunda Türkiye’de ilk dijital ortamda canlı yayınla hak sahipleri adına kura çekilişini yapmıştık. Konutları bitirmemize rağmen hak sahiplerinin talepleri üzerine baharla birlikte teslim edeceğiz. Bu yıl, çevre düzenlemesi yapılacak ama bölgeye 32 bin metrekare park alanı kazandıracağız. 13 bin metrekare yürüyüş yolu ve 15 bin metrekare otopark alanı yapacağız. Ayrıca bu bölgeye hizmet edecek modern sosyal tesisin mülkiyetini oluşturmuş olacağız. Kentsel dönüşüm çalışması kapsamında Yunus Emre, Gaziosman ve Yavuzlar Bölgesi’ne bir sosyal tesisi kazandıracağız.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; “Kentsel dönüşüm projelerinin tamamlanarak birer birer hayata geçmesi ile birlikte Kocasinan, herkesin yaşamak istediği bir bölge haline geliyor ve Kayseri’nin yeni yüzü oluyor.” diyerek noktaladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:17
Öğle
12:57
İkindi
15:57
Akşam
18:27
Yatsı
19:43

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Darüşşifa Eczanesi
Kocasinan
Darüşşifa Eczanesi
Kocasinan
Darüşşifa Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Bünyanlı voleybolculardan Kabakcı’lya ziyaret

Bünyanlı voleybolculardan Kabakcı’lya ziyaret

Milli sporcudan Talas’ta karate kursu

Milli sporcudan Talas’ta karate kursu

Yahyalı Belediyesi işçilerin geriye dönük alacaklarını ödedi

Yahyalı Belediyesi işçilerin geriye dönük alacaklarını ödedi

Mustafa Şahin Dünya Gıda Günü Afiş Yarışmasına katılan öğrencileri makamında ağırladı

Mustafa Şahin Dünya Gıda Günü Afiş Yarışmasına katılan öğrencileri makamında ağırladı

Ulaşım A.Ş.’den yüzde yüz yerli üretim ’Boji Pres’

Ulaşım A.Ş.’den yüzde yüz yerli üretim ’Boji Pres’

Develi Esnafı Koranavirüs denetimlerinden tam not aldı

Develi Esnafı Koranavirüs denetimlerinden tam not aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.