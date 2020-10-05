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Kocasinan Meclisi’nden Azerbaycan’a tam destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.10.2020 17:30 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, Ekim Ayı meclis toplantısı gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesi, Ekim Ayı meclis toplantısı gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Meclisi, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırısını kınadı ve Meclis Salon’unda Türkiye ile Azerbaycan bayrağı asılarak, Azerbaycan’a tam destek verildi.
Başkan Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında gündemde bulunan 12 madde görüşüldü. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle Ermenistan’ın özelliklere sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Can Azerbaycan, Türk milletinin yüreğidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti Azerbaycan ile kadim bir gönül ilişkisi içindedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Azerbaycan’ın tasası tasamız, sevinci sevincimizdir” sözleri ve Rahmetli Haydar Aliyev’in ’Biz bir millet, iki devletiz’ diyerek kardeşliğimizi ileri taşımıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi tüm kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanındayız. Ermenistan tarafından işgal edilen ve bölgede yaşayan halkın uzun yıllardır büyük sıkıntıların yaşandığı Karabağ’a yönelik başlatılan kurtarma harekatının zaferle sonuçlanması temenni ediyoruz. Her zaman Türk kardeşlerimizin ve mazlumların yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hain saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kocasinan Meclisi olarak hep beraber buradan tek bir ses olarak duyuruyoruz.” ifadelerini kullandı.
Ardından meclis toplantısında 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İlk olarak Kocasinan Belediyesi’nin 2021 mali yılına ait performans programı görüşülerek, oy birliğiyle Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Beyazşehir, Mithatpaşa, Cırgalan, Osmangazi ve Uğurevler Mahallelerinin imar planlarının görüşüldüğü toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan belediyeye ait Sümer Mahallesi 1 parselin sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı adına tahsis edilmesi talebi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Çolakbayrakdar, sonrasında daha önceki mecliste kentsel dönüşüm kapsamında Ahievran Mahallesi’nde kat karşılığı konut yapım işi ilgili konu hakkında meclis üyeliğine bilgi verdi ve Ahievran ’da A blok 84 dairenin kat karşılığı ihalesinin 20 Ekim’de yapılacağını duyurmasıyla toplantı sona erdi.

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Kocasinan
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Melikgazi
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