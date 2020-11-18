Kocasinan ulaşımda çağ atlıyor

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşüm uygulama alanlarından biri olan Yunus Emre ve Yavuzlar Mahallesi’ne yeni bir ulaşım aksı kazandırıyor. İki mahallenin giriş kapısı olacak olan alternatif yolun çalışmalarını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla Kocasinan’ın mahalleleri, Kayseri’nin en gözde mahalleri olacağını vurguladı.

Yunus Emre Mahallesi’nde çalışmaları büyük bir titizlikle kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her bir mahallesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. ‘Yol medeniyettir’ anlayışı ile ulaşımı daha konforlu hale getirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kocasinan’ımızın her bir mahallesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın beklenti ve talepleri doğrultusunda ihtiyaçları birer birer yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Fen ve Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Kırsal Müdürlüğümüz gibi diğer tüm birimlerimiz, vatandaşlarımıza daha güzel bir Kocasinan inşa edebilmek için yoğun gayret sarf ediyorlar. Hemşehrilerimizin daha huzurlu ortamlarda yaşamaları için hizmetlerimizi birer birer hayata geçirerek, vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Buradaki Karadeniz Caddesi’nde olduğu gibi diğer alanlarda ihtiyaçları karşılamak için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında mahallelerimiz, Kayseri’mizin gözbebeği olacak. Hemşehrilerimizin yolu, sağlık ve huzur içerisinde kullanmalarını diliyorum.”

Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar tamamlandığında herkesin daha mutlu ve daha huzurlu yaşayabilecekleri bir Kocasinan’ı inşa edeceklerini de sözlerine ekledi.

