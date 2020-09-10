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Kocasinan Ülküspor İbrahim Sungur ile yeniden anlaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.09.2020 09:41 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor’dan yeni sezon öncesi hareketlilik başladı.2020-2021 futbol sezonunda Süper Amatör Küme mücadele edecek olan Kocasinan Ülküspor yeni sezon öncesi antrenör İbrahim Sungur ile yeniden anlaştı.

Kocasinan Ülküspor İbrahim Sungur ile yeniden anlaştı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor’dan yeni sezon öncesi hareketlilik başladı.
2020-2021 futbol sezonunda Süper Amatör Küme mücadele edecek olan Kocasinan Ülküspor yeni sezon öncesi antrenör İbrahim Sungur ile yeniden anlaştı. Mavi-Beyazlı takımda antrenör İbrahim Sungur’un yardımcılığını Alperen Kısır yapacakken, kaleci antrenörlüğü ise Serdar Öztürk yapacak.
Kocasinan Ülküspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Yönetimimizin anlaşmaya vardığı İbrahim Sungur hocamızın yardımcılığını daha önce kulübümüzde futbol oynamış Alperen Kısır getirilmiştir. Kaleci antrenörlüğüne ise, daha önce il dışında amatör ve profesyonel liglerde futbol oynamış Serdar Öztürk hocamız getirilmiştir. Hocalarımıza ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun” denildi.

Kocasinan Ülküspor İbrahim Sungur ile yeniden anlaştı

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