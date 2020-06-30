YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kocasinan’da 17 bin 800 bebeğe ’Hoş Geldin Bebek’ hediyesi

Kocasinan’da 17 bin 800 bebeğe ’Hoş Geldin Bebek’ hediyesi

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.06.2020 12:05 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, 2015 yılında hayata geçirdiği ‘Hoş Geldin Bebek Projesi’ kapsamında bu güne kadar yeni evlat sevinci yaşayan 17 bin 800 aileye destek oldu.

Kocasinan Belediyesi, 2015 yılında hayata geçirdiği ‘Hoş Geldin Bebek Projesi’ kapsamında bu güne kadar yeni evlat sevinci yaşayan 17 bin 800 aileye destek oldu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla kültürel ve sosyal hizmetlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak hizmetlerle vatandaşların her anında yanında yer aldıklarını söyledi.
Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen projelerle örnek olduklarını ve farkındalık oluşturduklarını belirterek, “Yapılan her hizmet şehrimiz içindir” dedi. Yapılan hizmetler neticesinde ayrıcalıklı bir ilçe konumuna gelen Kocasinan’da her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve vatandaşların mutluluklarını artırmak için çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; “Hizmetlerimizle hemşehrilerimin yüreklerine dokunarak, gönül birliği oluşturuyoruz. Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği ‘Hoş Geldin Bebek’ sloganıyla karşılıyoruz. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz projeyle bu yıl ilk 6 ayda bin 450 olmak üzere bu güne kadar toplam 17 bin 800 aileye destek olduk. Bu proje ile çocuklarımıza sahip çıkarak ilk adımı atmış oluyoruz. Ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Kocasinan’da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında hizmetlerimizle yanında bulunuyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu vesileyle Rabbim, yeni doğan bebeklerin; bahtlarını açık etsin, onlara uzun ömürler versin.”
Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nden ’Hoş Geldin Bebek Seti’ almak isteyen ilçe sakinleri, yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ve aile toplum kağıdı ile birlikte Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmelerinin yeterli olacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Kayseri Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:19
Sabah
05:10
Öğle
12:47
İkindi
16:42
Akşam
20:14
Yatsı
21:56

Kayseri Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İpek Birer Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Emek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gültepe Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.