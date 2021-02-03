Kocasinan’da hizmet ağı büyüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserililerin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekanları inşa ettiklerini söyledi.

İlçede dönüşüm ve değişimi hızlandırmak için çalışmaları sıklıkla yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Mimarsinan, Fevziçakmak ve Yenişehir Mahallesi’ne yeni yapılacak olan projelerin uygulama alanlarını inceledi. Kayserililerin yaşamaktan keyif alabileceği ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa etmek için durmadan çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projeleri, park ve yeşil alan çalışmaları, sosyal tesisler ve farklı yaşam merkezleri gibi birçok alanda yapılan hizmetlerle ilçenin değerine değer kattıklarını vurguladı.

2021 yılında ise yeni yapılacak olan sosyal tesislerin sahada inlemesinde bulunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üretiyoruz ve projeler yapıyoruz. Yeni vizyon projelerimizin yer tespitleri için sahadayız. Öncelikle projelerimizin, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bahar mevsimiyle birlikte bu inşaatlar başlayacak. Gençlerimize yönelik yapacağımız gençlik merkezleri, kütüphaneler ve mahalleler içerisinde yapılacak olan farklı etkinlik alanları, her bir mahallemize değişik renk ve heyecan katacak. Pandemi sürecinin ortadan kalkmasıyla birlikte yapacağımız mekanların bir kısmı kullanılır hale gelecek. Hem gençlik merkezleri hem de yeni oluşturacağımız sosyal alanlarla; gencinden yaşlısına 7’den 70’e herkese keyifli vakit geçirecekleri mekanlar hazırlayacağız. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekanları inşa edip hayata geçirebilmektir.”

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Yapacağımız çalışmalarımızla hemşehrilerimiz için daha yaşanabilir bir Kocasinan sunmuş olacağız.” diyerek noktaladı.

