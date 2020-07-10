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Kocasinan’da kentsel dönüşüm için ihale vakti

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.07.2020 12:10 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi tarafından fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik başlatılan Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında Yavuz Mahallesi’nde ilk adım atılıyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik başlatılan Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında Yavuz Mahallesi’nde ilk adım atılıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dönüşüm çalışmaları kapsamında Yavuz Mahallesi’nde 1 blok 72 dairenin kat karşılığı ihalesinin 14 Temmuz 2020 Salı günü gerçekleştirileceğini söyledi.
Kentsel dönüşümle Kocasinan’ın daha çok değerlendiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan dönüşümle Kocasinan’ın çehresinin değiştiğini belirterek, “Hedeflerimiz doğrultusunda adım adım Kocasinan’ı geleceğe hazırlıyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bir yandan hak sahiplerine huzurlu yuvalarını teslim ederken, bir yandan da yeni projelerimizi hayata geçiriyoruz. Tüm gayretimiz, Kocasinan’ı daha da güzelleştirerek, değerine değer katmaktır. İhtiyaç olan mahallelerde başlatmış olduğumuz kentsel dönüşümle Kocasinan’ımız, çağdaş ve modern bir görünüme kavuşuyor” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak mahallelerimizin her birini Yeni Kocasinan’a hazırlamak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.
Yavuz Mahallesi’nde 1 blok 72 dairenin kat karşılığı ihalesinin 14 Temmuz Salı günü saat 14.00’de Encümen Salonu’nda başlayacağı hatırlatılan açıklamada; ihale şartname ve eklerinin Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nden temin edinilebileceği Ayrıca 0352 222 70 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi.

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Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
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Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
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Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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