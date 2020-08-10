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Kocasinan’da kırsal mesaisi

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.08.2020 13:32 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını ve kırsal mahalleleri de cazibe merkezi haline getirmek için gayret ettiklerini söyledi.Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan bölgesinde 45 adet kırsal mahalle bulunduğunu ifade ederek, Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini ifade etti.İlçede bulunan tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Mahallelerimizin her birinin birbirinden farklı ihtiyaçları var.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını ve kırsal mahalleleri de cazibe merkezi haline getirmek için gayret ettiklerini söyledi.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan bölgesinde 45 adet kırsal mahalle bulunduğunu ifade ederek, Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini ifade etti.
İlçede bulunan tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Mahallelerimizin her birinin birbirinden farklı ihtiyaçları var. Özellikle kırsal mahallelerimiz tarım, hayvancılık ve ziraatla geçinen mahallelerimizdir. Bu mahallerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için belediyemizin bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü adında birimimiz var. Bu müdürlüğümüz bünyesinde; yol yapım, temizlik, taş, camii temizleme, tamirat ekibi gibi ekipler var. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz sadece bu 45 mahallenin ihtiyaçlarına cevap veren bir birimdir. Her geçen gün müdürlüğümüzün hem bütçesini artırıyor, hem de teknik donanımını fazlalaştırıyoruz” diye konuştu.
Bölgede yeni yaşam alanları oluşturarak, kırsalın yaşam kalitesini yükselttiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hizmetler neticesinde ilçemiz, hızlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor. Yatırımlarımızla Kocasinan daha da güzelleşecek ve yenilenecek” diyerek sözlerini noktaladı.

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Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Kocasinan
Aygün Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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