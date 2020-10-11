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Kocasinan’da okullar eğitime hazır

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.10.2020 13:04 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, 12 Ekim’de yüz yüze eğitime başlayacak olan 2,3,4,8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin hijyenik ortamda eğitim görebilmeleri için ilçede bulunan 85 okul da temizlik ve dezenfekte çalışması yaparak, hazır hale getirdi.

Kocasinan Belediyesi, 12 Ekim’de yüz yüze eğitime başlayacak olan 2,3,4,8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin hijyenik ortamda eğitim görebilmeleri için ilçede bulunan 85 okul da temizlik ve dezenfekte çalışması yaparak, hazır hale getirdi. Çalışmaları takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Sağlıklı nesiller için 2016 yılından beri yürüttüğümüz hijyen ve temizlik çalışmalarının pandemi ile mücadelede ne kadar önemli ve değerli olduğunu gördük. Özellikle yıllardır edinmiş olduğumuz bu tecrübeyi sahalarda uyguluyoruz.” dedi.
Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Servet Akaydın İlkokulu’nda yapılan hijyen ve dezenfekte çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, her zaman eğitim alanında yapılan yatırımlara destek olduklarını söyledi. “Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha sağlıklı ortamlar oluşturarak, yarınlara hazırlıyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Temizlik, belediyelerin önemli işlerden bir tanesidir. Kocasinan Belediyesi olarak temizliğe ilaveten 2016 yılından beri yürütmüş olduğumuz hijyen temizliği, pandemi ile mücadele ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle 2016 yılından beri edinmiş olduğumuz tecrübeyi, bu süreçte sahalarda uyguluyoruz. Okullarda başlatmış olduğumuz bu hijyen temizliğini bu süreçte vatandaşlarımızın yoğun olduğu kamu alanları başta olmak üzere her alanda gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okullara kavuşmaya başladığı bugünlerde, okullardaki hijyen temizliği en önemli işlerimizden bir tanesidir. Kocasinan Belediyesi olarak bölgemizdeki 85 okulun hijyen ve fiziki temizliği yapılmaktadır. Bu çalışmayla çocuklarımızın huzurlu ve sağlıklı bir şekilde eğitimlerini alabilmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz. Bu vesileyle 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılının öğretmenlerimize ve sevgili yavrularımıza hayırlar getirmesini diliyorum.”
Başkan Çolakbayrakdar, dezenfekte ve temizlik çalışmalarının Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterlere uygun olarak gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.
Kocasinan Belediyesi’nin ‘Sağlığınız Bizim İçin Önemli’ sloganı ile 2016 yılında okullarda başlattığı hijyenik uygulaması ile toplam 85 okulda; lavabo ve tuvaletler ile sıhhi mekan temizlikleri 4 farklı ekip ve 16 görevli personel tarafından düzenli olarak gerçekleştiriliyor. 2 farklı ekip ve 4 görevli personel ise haftada bir Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı U.L.V. ilaçlama sistemiyle dezenfekte çalışması yapıyor. Bu sayede zararlı mikroorganizmaların ve salgın hastalıkların yayılmasını önleyen ekipler, öğrencilere daha sağlıklı ortam sunuyor. Ayrıca ‘Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi’ Mesul Müdürü Kimyager Zülal Taçar ise dezenfekte öncesi ve sonrası denetim gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmaları konularında uzman biyolog, ziraat mühendisi ve sağlıkçılar denetleyerek çalışmalara aktif olarak katılıyor.

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